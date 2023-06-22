В Мелитополе задержали диверсантов, пытавшихся взорвать железную дорогу

Сотрудники ФСБ взяли их в тот момент, когда злоумышленники доставали из схрона самодельное взрывное устройство, которое планировали задействовать при теракте.

Именно эта группа отвечает за взрывы в городе, произошедшие ранее. Благодаря их предыдущим терактам несколько человек получили ранения, а один погиб.

«Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области», - утверждают представители Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Их слова привело ТАСС. В этот раз диверсанты хотели взорвать железнодорожное полотно вместе с составом, нагруженным техникой для российской армии. Все террористы взяты под стражу, в их отношении возбуждены уголовные дела. Теперь правоохранителям предстоит полностью задокументировать всю их преступную деятельность.