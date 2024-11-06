В метро Москвы второй раз за день упал человек на пути, поезда идут с увеличенными интервалами

В настоящее время под конец работы московского метрополитена интервалы движения на Сокольнической («красной») ветке по направлению в центр увеличены, проинформировали в столичном Дептрансе.

Сообщается, что причиной тому стало падение пассажира на пути. К настоящей минуте известно, что полностью отсутствует движение поездов от станции «Парк Культуры» до «Университета».

«На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — отмечается в заявлении Депстранса.

Отметим, что это уже второй подобный случай за минувшие сутки. Рано утром 5 ноября на Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии также один из пассажиров упал на пути. В результате чего были увеличены интервалы следования составов.