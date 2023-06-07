В свете недавних заявлений Министерства иностранных дел Российской Федерации, стало ясно, что Россия намерена принять решительные меры в случае любых атак со стороны Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В соответствии с высказыванием МИД РФ, российская сторона не будет терпеть подобные акты агрессии и готова ответить на них предельно жестко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный брифинг ведомства, которая провела Мария Захарова.

Запорожская АЭС, расположенная на территории Украины, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности всего региона в целом. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что любая угроза для безопасности и стабильности работы ЗАЭС будет рассматриваться как серьезная провокация.

Высказывание МИД РФ подчеркивает непоколебимость России в защите своих интересов и безопасности своих граждан. В случае возникновения угрозы, Россия готова предпринять решительные действия для нейтрализации потенциальных атак и обеспечения безопасности атомной электростанции, говорят специалисты.