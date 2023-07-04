В МИД РФ назвали актом терроризма очередную попытку Киева атаковать гражданскую инфраструктуру
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В МИД РФ отреагировали на утренние атаки украинских беспилотников.
«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, это очередной акт терроризма» – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Поскольку ВСУ совершают свои атаки при помощи западного вооружения, то это терроризм – международный, заключила дипломат.
Захарова отметила, что постоянные члены Совбеза ООН США, Великобритания и Франция должны наконец осознать, что они финансируют террористов.
Сегодня Минобороны заявило о четырех украинских БПЛА, сбитых в Новой Москве, и еще одном, подавленном на территории Одинцовского района.
Два дрона были сбиты неподалеку от аэропорта Внуково, который примерно на час приостановил свою работу.