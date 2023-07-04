В МИД РФ назвали актом терроризма очередную попытку Киева атаковать гражданскую инфраструктуру

В МИД РФ отреагировали на утренние атаки украинских беспилотников.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, это очередной акт терроризма» – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Поскольку ВСУ совершают свои атаки при помощи западного вооружения, то это терроризм – международный, заключила дипломат.

Захарова отметила, что постоянные члены Совбеза ООН США, Великобритания и Франция должны наконец осознать, что они финансируют террористов.

Сегодня Минобороны заявило о четырех украинских БПЛА, сбитых в Новой Москве, и еще одном, подавленном на территории Одинцовского района.

Два дрона были сбиты неподалеку от аэропорта Внуково, который примерно на час приостановил свою работу.