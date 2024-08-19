В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ Польше, если та попытается сбивать российские ракеты

Россия даст адекватный ответ Польше, если ПВО этой страны попытается перехватывать российские ракеты над территорией Украины, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Дипломат прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в Варшаве рассматривают такую возможность.

Тяпкин подчеркнул, что Россия законно применяет дальнобойные средства поражения для нейтрализации военной угрозы, исходящей со стороны киевского режима.

По его словам, официальная российская позиция хорошо известна в Варшаве, поэтому в дополнительных переговорах по этому вопросу нет необходимости.

Ранее Олег Тяпкин рассказал, что Россия предъявила Германии претензии по расследованию «Северных потоков», которое правительство ФРГ намерено «спустить на тормозах».