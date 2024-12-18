В МИД РФ предупредили США о «катастрофических» последствиях

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Белый дом ведет опасную игру и решения США в области безопасности могут кончиться катастрофично. Таким мнением дипломат поделился в ходе дискуссии клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По мнению Рябкова, США рискуют в желании удержать глобальное доминирование. По этой причине американская сторона «безрассудно» наращивает влияние и давление на некоторые страны.

«Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, — Россия, КНР, КНДР, — то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических», — сказал Рябков.

По словам дипломата, американцы и их партнеры перестали следовать принципу неделимой безопасности, следуя только своим интересам. При этом никто не отменял международных норм, которыми не подступается Россия. Она неоднократно предупреждала штаты и страны НАТО об ответе за вмешательство в украинский конфликт.

Ранее стало известно, что США предварительно разрешили Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Начальник Генерального штаба ВС РФ высказался о ситуации.