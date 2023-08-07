Украинские власти покрывают черный бизнес по трансплантации человеческих органов, написала в статье для «Российской газеты» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Украина давно уже стала лидером кровавого бизнеса трансплантологов. Еще в 2014 году в ОБСЕ зафиксировали находки захоронений людей с изъятыми органами.

«Украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения Владимира Зеленского», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД припомнила случай, когда на границе был задержан сотрудник благотворительной организации, перевозивший за границу детей, – предположительно, в качестве доноров для трансплантологии.

Он был отпущен за залог в миллион гривен и скрылся от правоохранителей. При этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла был назначен залог в гигантскую сумму в 33 миллиона гривен, указала Захарова.