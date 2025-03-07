В МИД РФ встревожены масштабными боестолкновениями в Сирии

На сайте МИД России официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила об обеспокоенности из-за обстановки в Сирии.

Как напомнила Захарова, боестолкновения проходят в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований. Она призвала влиятельных политиков, включая авторитетных сирийских лидеров, сделать все для предотвращения кровопролития. По словам Захаровой, Россия встревожена ситуацией в арабской стране.

«В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности», — отметила Захарова.

Как подчеркнула дипломат, Россия настроена на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами, чтобы скорее урегулировать конфликт в Сирии.

Напомним, столкновения в Сирии возникли накануне. Среди участников — сторонники свергнутого президента Башара Асада в сирийской провинции Латакия и те, кто поддерживает новую власть. На территории, где разгорелось обострение, расположена российская авиабаза. Зарубежные СМИ назвали эти столкновения самыми жестокими с момента свержения Асада в декабре 2024 года.

Ранее в МИД рассказали, кто является главным инициатором войны против России.