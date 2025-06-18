За ночь силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, летевших на российские регионы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 14 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 11 — над Курской областью, 10 — над Орловской областью, пять — над Белгородской областью и три — над Тульской областью.

Кроме того, были зафиксированы попытки атаковать и другие регионы. По два БПЛА средства ПВО сбили над Калужской областью и Московским регионом, еще один — над Липецкой областью.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Местные власти и силовые структуры проводят дополнительные меры по укреплению обороноспособности регионов и предупреждению возможных новых атак.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал ответить на массированный удар России.