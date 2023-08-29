В Минобороны рассказали о перехваченном украинском беспилотнике в небе над Черным морем

Министерство обороны России объявило об успешном перехвате украинского беспилотного летательного аппарата в небе над Черным морем.

В соответствии с информацией от ведомства, произошло это событие около 13:00 московского времени. Согласно предоставленной информации, удалось предотвратить попытку украинского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотника самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации.

В результате перехвата, беспилотный летательный аппарат был сбит и упал, разбившись.

Напомним, что в последнее время Киев предпринимает неоднократные попытки атаки российских территорий с помощью дронов и беспилотников.