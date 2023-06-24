В Минобороны России определили сообщения об ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» как провокацию

В Министерстве обороны РФ заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям тыловых лагерей ЧВК «Вагнер» не является реальностью, а служит как провокация. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Уточняется, что все сообщения в соцсетях от имени Пригожина и кадры не являются настоящими.

Добавляется, что Вооруженные Силы РФ продолжают выполнять задачи в районе соприкосновения в рамках спецоперации.