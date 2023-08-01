В Минобороны Украины признали наличие серьезных проблем с уклонистами

На Украине растет проблема с уклонением от мобилизации. Об этом в ходе телемарафона заявил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк.

Это связано не только с плохой работой военкоматов, но и с отношением к мобилизации в обществе, признал Павлюк.

Также он сообщил о создании электронного реестра военнообязанных, который позволит отслеживать шаги каждого потенциального призывника и поможет снизить коррупцию в военкоматах.

Павлюк заявил, что до конца года планируется сменить треть руководящего состава военкоматов на военных, имеющих боевой опыт. По его мнению, такие люди менее подвержены коррупции.

Накануне сообщалось об ужесточении наказания уклонистов. Все чаще вместо условных сроков они стали получать реальные.