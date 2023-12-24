По словам британского министра обороны Гранта Шэппса, государствам Старого Света следует расширить военные расходы из страха перед вероятной победой Москвы в украинском конфликте. Об этом сообщает газета Times .

Он считает, что в случае победы России Европа станет страдать от тяжелых последствий.

По мнению британского политика, расходы на оборону недостаточны для якобы противостояния угрозе возрождающейся России.