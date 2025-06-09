В Минобороны заявили об ударе возмездия по Украине за атаки военных аэродромов

Российская армия нанесла серию воздушных ударов по Украине в ночь на понедельник, 9 июня. Эти ударами стали возмездием для Киева в ответ на теракты, совершенные против российских аэродромов. Об этом заявили представители Министерства обороны, их слова привела «Лента.ру».

В военном ведомстве дали комментарий по поводу тех атак, которые проводились по ряду регионов Украины в ночь на 9 июня.

«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — указали журналистам.

Массированному удару подвергся военный аэродром в Дубно, также были атакованы предприятия по выпуску беспилотников, военной техники и других вооружений. По удар попали и склады боеприпасов. Военные заявили, что ВС РФ удалось достичь цели своих атак.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования выпустили четыре ракеты HIMARS по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина в Рыльске Курской области. В результате удара погиб один сотрудник учреждения. Еще три человека получили ранения.