ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по Рыльску: погиб местный житель

Украинские вооруженные формирования выпустили четыре ракеты HIMARS по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина в Рыльске Курской области, передает Mash.

По информации телеграм-канала, в результате удара погиб один сотрудник учреждения. Еще три человека получили ранения.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 11:00 мск в момент, когда в здании находились работники. После попадания ракет в музейную часть центра начался пожар.

Гибель 64-летнего мужчины подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, ранения в результате удара по селу Пригородняя Слободка получили пять человек.

«Атака ВСУ пришлась по территории центра им. Гранина. В результате удара повреждена крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась — площадь составила порядка 400 кв. м. Пожарные расчеты сейчас ликвидируют возгорание», — уточнил Хинштейн.

Он подчеркнул, что информация о последствиях атаки со стороны ВСУ уточняется. Врио главы Курской области уточнил, что ситуация находится на его личном контроле.

Атака киевского режима по гражданским объектам России стала уже регулярным проявлением терроризма по отношению к мирным гражданам. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать регионы РФ, в частности, приграничные области, чтобы запугать обычных жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый», из-за чего в городе начался пожар.