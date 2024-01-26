В Минтрансе Подмосковья рассказали о самых частых нарушениях ПДД в 2023 году

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о наиболее частых нарушениях правил дорожного движения по итогам прошлого года.

В общей сложности комплексы фотовидеофиксации региона выявили около 14 миллиардов проездов автомобилей, что более чем на два с половиной миллиарда больше, чем годом ранее.

За год устройства зафиксировали 47% от общего числа потенциальных нарушений ПДД. Абсолютное большинство из них — 88% — пришлись на превышение скорости на 20-40 километров в час.

Также в числе выявленных нарушений — несоблюдение разметки, превышение скорости на 40–60 километров в час, неиспользование ремней безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство Мытищинской хорды и реконструкция Пироговского шоссе завершатся до конца года.