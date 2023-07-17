В Минтрансе сообщили о целостности опор Крымского моста
Фото: [© РИА Новости / Константин Михальчевский]
В Министерстве транспорта РФ опровергли сообщения СМИ о повреждении в результате ЧП опор Крымского моста.
Конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, повреждено лишь дорожное полотно.
В настоящее время движение поездов и автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, власти Крыма предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами.
На место происшествия для расследования его обстоятельств направлена группа СК, созданная из наиболее опытных следователей.