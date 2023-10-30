В Минздраве Дагестана опровергли слухи о гибели полицейского в результате беспорядков

Об этом пишет РИА Новости. Руководитель пресс-службы ведомства, Зарина Агмадова, подтвердила информацию агентству о том, что полицейский жив и по-прежнему находится в больнице. По ее словам, все, кто пострадал в результате инцидента, живы. Власти региона отметили, что распространение данной информации произошло через различные социальные сети и имеет целью дестабилизировать обстановку в регионе.

Напомним, что вчера в аэропорту Дагестана произошли массовые беспорядки. Местные жители, получив ложную информацию о прибытии рейса из Израиля с беженцами, решили устроить рейды и поиск иностранцев в местном аэропорту. В итоге, подобные действия привели к массовым волнениям и беспорядкам. Для наведения дисциплины на месте присутствовали сотрудники органов правопорядка.