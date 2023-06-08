В Минздраве назвали число отравившихся суррогатным сидром
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Суррогатным алкоголем марки «Мистер Сидр» отравились 97 человек, из них 31 умер, еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Первые сообщения об отравлении сидром появились 5 июня. Напиток производился в Красноглинском районе Самарской области. Экспертиза обнаружила в нем метанол и этилбутират.
Предприниматель, занимавшийся изготовлением сидра, установлен и отправлен под стражу.
Роспотребнадзор изъял около 70 тысяч литров смертоносного напитка.
Установлено, что спиртосодержащая жидкость, из которой «варили» сидр, похищена с одного из складов МВД. Замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов снят с занимаемой должности.