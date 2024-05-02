В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии ребенка, который пострадал в ДТП в Балашихе
Пострадавший в ДТП в Балашихе ребенок находится в больнице
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Ребенок, которого сбил автомобиль в Балашихе, находится в больнице.
Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области сообщает Агентство «Москва».
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером во вторник. За рулем автомобиля, который совершил наезд на пятилетнего ребенка и его мать, находился шестнадцатилетний подросток.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на трассе М-5 в Подмосковье произошла авария с участием трех грузовиков.