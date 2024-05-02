В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии ребенка, который пострадал в ДТП в Балашихе

Ребенок, которого сбил автомобиль в Балашихе, находится в больнице.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области сообщает Агентство «Москва».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером во вторник. За рулем автомобиля, который совершил наезд на пятилетнего ребенка и его мать, находился шестнадцатилетний подросток.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на трассе М-5 в Подмосковье произошла авария с участием трех грузовиков.