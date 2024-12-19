В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП под Мурманском

Десять пострадавших при ЧП в Мурманской области находятся в тяжелом состоянии

Безопасность

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В Мурманской области продолжается лечение пострадавших в результате столкновения поездов. По данным Министерства здравоохранения РФ, в медицинских учреждениях региона проходят лечение 14 человек, среди которых трое детей, передает ТАСС.

Глава Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что два человека в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) погибли. Десять человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии, среди них трое детей.

Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести. 11 человек, включая двоих детей, смогли получить необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Минздрав заверил, что все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме. Специалисты работают над улучшением состояния пациентов и обеспечением их исцеления.

Ранее стало известно, что после ЧП под Мурманском задержан машинист грузового состава. По информации Следственного комитета РФ, предположительной причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Информацию проверяют специалисты.

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