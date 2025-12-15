В многоэтажке Стерлитамака рухнул лифт с людьми

В Стерлитамаке (Башкортостан) в жилом многоквартирном доме на ул. Строителей рухнула лифтовая кабина с людьми внутри, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

На распространившихся в Сети кадрах видно, что в момент падения в лифте находились мужчина и девушка. Слышно, как кабина с грохотом падает вниз. После этого двери лифта открываются и люди быстро выбегают наружу.

По предварительной информации, лифт упал с высоты примерно второго этажа. Жильцы дома отделались легким испугом.

Отмечается, что местные жители уже не раз жаловались на работу лифта. Он мог периодически перестать функционировать из-за перебоев с электричеством.

