В многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв

В Саратове произошло чрезвычайное происшествие — в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова погибли минимум три человека, включая ребенка, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации Главного управления МЧС по Саратовской области, одна из жертв взрыва — женщина, скончалась в больнице.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Как сообщает Mash, взрыв был настолько мощным, что частично обрушились четыре этажа здания. Пострадал также соседний дом, повреждены десятки припаркованных рядом машин. Несколько пешеходов получили травмы от падающих обломков.

На месте инцидента работают спасатели, которые разбирают завалы. По данным Baza, под ними могут находиться люди. Как уточняет телеграм-канал SHOT, двое жильцов поврежденного дома до сих пор не выходят на связь. Всех уцелевших жителей дома эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате пожара в жилом доме погиб человек.