В Москве в результате пожара в жилом доме погиб человек

В центральной части Москвы на Мытной улице произошел пожар в жилом доме, сообщило управление МЧС России по столице.

Возгорание началось на четвертом этаже, где полностью выгорели две квартиры и балкон. Как передает телеканал РЕН ТВ, предварительно, причиной трагедии стали аккумуляторы от курьерских велосипедов, которые заряжались на балконе одной из квартир.

До прибытия пожарных расчетов трое жильцов в панике выпрыгнули из окон четвертого этажа. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Всего в результате происшествия пострадали 10 человек, еще один житель дома погиб в горящей квартире.

Спасатели оперативно эвакуировали из здания 15 человек. Как выяснилось, в одной из горящих квартир проживала многодетная семья из 12 человек — уроженцев одной из среднеазиатских стран, снимавших жилье.

На место происшествия незамедлительно прибыли 34 сотрудника МЧС и 10 единиц специальной техники. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 кв. м и полностью ликвидировать его в течение нескольких часов.

Межрайонная прокуратура Москвы взяла на особый контроль расследование обстоятельств трагедии. Специалисты изучают все версии произошедшего, включая вопросы соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в квартире из-за взрыва газа произошел пожар.