В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ
В Уфе в одной из многоэтажек взорвался газ
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В Уфе загорелся многоквартирный дом после взрыва бытового газа, сообщило в воскресенье, 13 октября, ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Отмечается, что инцидент произошел утром. Взрыв прогремел на улице Ладыгина. На место происшествия выехала бригада экстренных служб. Пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже. По предварительной информации, были повреждены окна и входные двери подъезда.
Уточняется, что сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов дома. В больницу доставили 66-летнего мужчину — у него появились ожоги в результате инцидента. Также с осколочным ранением ноги госпитализировали 31-летнюю жительницу дома.
Кроме того, сотрудники ведомства спасли четырех человек. На данный момент возгорание ликвидировали. Огнем были охвачены 25 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае при обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере погибла женщина.