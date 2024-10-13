В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ

В Уфе загорелся многоквартирный дом после взрыва бытового газа, сообщило в воскресенье, 13 октября, ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Отмечается, что инцидент произошел утром. Взрыв прогремел на улице Ладыгина. На место происшествия выехала бригада экстренных служб. Пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже. По предварительной информации, были повреждены окна и входные двери подъезда.

Уточняется, что сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов дома. В больницу доставили 66-летнего мужчину — у него появились ожоги в результате инцидента. Также с осколочным ранением ноги госпитализировали 31-летнюю жительницу дома.

Кроме того, сотрудники ведомства спасли четырех человек. На данный момент возгорание ликвидировали. Огнем были охвачены 25 кв. м.

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