На Кубани при обрушении перекрытия в психдиспансере погибла женщина

В Краснодарском крае произошло обрушение межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере, сообщило в воскресенье, 13 октября, ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что более 200 человек эвакуировали. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

Инцидент произошел в Кореновске. Там перекрытие рухнуло в медучреждении, расположенном на улице Бувальцева.

«Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается», — говорится в сообщении МЧС.

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшей. Ею оказалась сотрудник из числа медицинского персонала.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки вражеских беспилотников в Славянске-на-Кубани были повреждены частные домовладения. Жертв и пострадавших нет. Кроме того, обломки упали на территории Приморска-Ахтарска.