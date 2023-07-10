В МО РФ заявили, что Канада и США увеличивают число наемников на Украину

В Минобороны России в очередном брифинге в понедельник, 10 июля, рассказали об усилении вербовки наемников из разных стран Киевом. В эти страны входят страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а подавляющее большинство наемников сейчас прибыло из США и Канады, пишут в официальном канале ведомства.

За весь период СВО, говорят в Минобороны, на Украину прибыло почти 12 тысяч наемников из разных стран. Больше всего военных отправили на помощь Киеву из Польши – около 2,6 тысяч человек, США и Канады (почти тысяча человек).

По новым данным на 30 июня, больше всего наемников во время СВО было уничтожено из США и Канады, а также стран Европы. На данный момент известно, что именно подразделения с наемными военными Киев использует для штурма российских позиций. В связи с тем, отметили в МО, что мобилизация на Украине провалилась, сейчас была усилена вербовка солдат в Европе, Канаде и США.