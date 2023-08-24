В мобильном приложении «112 МО» появились новые функции

В мобильном приложении подмосковной Системы-112 появились новые функции — видеочат, связь с бригадой скорой помощи, интерактивный помощник при ДТП, упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия, информация об эвакуации и помощь в нахождении пропавших без вести.

Так, с помощью видеочата через приложение «112 МО» можно связаться с операторами-сурдопереводчиками, рассказали в пресс-службе ведомства. Что касается связи с бригадой скорой помощи, то данная функция позволяет звонить вызванной бригаде до ее приезда на место.

Кроме того, в мобильном приложении Системы-112 Подмосковья можно получить консультационную поддержку и рекомендации по оформлению ДТП, а также узнать, где находится автомобиль.

Помимо этого, через «112 МО» можно найти пропавшего человека, если он попал в больницу. Информация о родственниках будет отображаться в мобильном приложении в виде карточек. При клике на них можно узнать контакты медицинского учреждения, куда поступил пропавший человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что работников подмосковной скорой помощи обеспечат тревожной кнопкой.