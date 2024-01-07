В Мордовии подростки ответят перед законом за лжеминирование школы

В одном из сел Республики Мордовия была вычислена группа подростков-лжеминеров, которые умудрились пять раз сорвать учебный процесс с помощью писем о заложенных бомбах в здании школы. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что подобные противоправные действия длились с конца ноября и до Нового года.

Добавляется, что в течение этого времени приходилось эвакуировать свыше двухсот детей.

Поясняется, что лжеминированием занимались шестеро 15-летних учеников школы, которые якобы устали учиться.

В настоящее время на них заведены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры». Им избрана мера пресечения в виде присмотра.