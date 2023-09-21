В Мордовии в медицинском колледже не менее 17 человек отравились неизвестным газом

В Мордовии в городе Краснослободск студенты медицинского колледжа отравились неизвестным газом, сообщили в ГУ МЧС региона.

По предварительным данным, пострадали 17 или 18 человек. Все они студенты учебного заведения в возрасте 17-20 лет. Пятеро находятся в реанимации, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

Как сообщает SHOT, в здании могла произойти утечка газа при проведении ремонтных работ.