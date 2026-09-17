В Московской области 17 сентября ожидается туман с видимостью до 700 метров

Ночью и утром 17 сентября в отдельных районах Московской области ожидается туман. Видимость местами может сократиться до 200–700 метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Специалисты призвали жителей региона соблюдать повышенную осторожность, особенно на дорогах. Автомобилистам рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких маневров, перестроений и обгонов. Скорость следует выбирать с учетом возможности остановить машину в пределах видимости.

При необходимости тормозить советуют плавно, чтобы избежать столкновения с идущим сзади транспортом. Из-за тумана водители быстрее утомляются, поэтому при значительном ухудшении видимости необходимо быть особенно внимательными.

Пешеходам рекомендовано осторожно переходить дороги и учитывать, что водители могут заметить их позднее. Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями специалисты советуют по возможности ограничить пребывание на улице.

В экстренной ситуации следует обращаться по номеру 112 или на телефон доверия ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 2,4 тыс. кв. м потушили в Одинцове.