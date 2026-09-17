Минобрнауки зафиксировало рост числа иностранных студентов в России

Число иностранных студентов в российских вузах за последние пять лет увеличилось на 25%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

По его словам, интерес зарубежной молодежи к российскому высшему образованию сохраняет положительную динамику. Более трех четвертей иностранных студентов обучаются в России на платной основе.

В рамках приемной кампании 2026 года заявления на поступление в российские университеты уже подали свыше 100 тыс. иностранных граждан. При этом окончательные показатели пока не сформированы, поскольку прием документов продолжится до конца осени.

Могилевский отметил, что текущие данные указывают на сохранение тенденции к увеличению числа иностранных учащихся в российских вузах.

Ранее сообщалось, что от голоса каждого зависит развитие страны.