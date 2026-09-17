Роспотребнадзор назвал сроки возврата денег за товар

Продавец должен вернуть потребителю деньги за товар, а также компенсировать предусмотренные законом расходы и убытки в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

При требовании заменить товар ненадлежащего качества стандартный срок составляет семь дней. Если продавцу необходимо дополнительно проверить качество продукции, этот период может увеличиться до 20 дней. При отсутствии нужного товара замена должна быть произведена в течение месяца.

В ведомстве также напомнили о правилах для дистанционных покупок. Если потребитель отказывается от приобретенного таким способом товара, продавец обязан вернуть уплаченные за него средства не позднее 10 дней.

Ранее сообщалось, что финансовая подушка — основная защита при риске увольнения.