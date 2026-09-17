РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

Все крупные железнодорожные вокзалы России уже оснащены табличками со шрифтом Брайля, а в дальнейшем тактильную навигацию планируют внедрить на всех вокзальных комплексах сети. Об этом сообщили РИА Новости в РЖД.

На вокзалах для пассажиров с нарушением зрения используются тактильно-контрастные указатели, мнемосхемы, пиктограммы и напольная навигация. Информация на табличках дублируется рельефно-точечным шрифтом.

Такие элементы размещают преимущественно у входов в помещения и в местах, где требуется определить назначение зоны или направление движения. Мнемосхемы позволяют получить представление о планировке вокзала и расположении основных объектов.

В РЖД отметили, что конкретная схема размещения навигации определяется с учетом архитектуры и планировки каждого вокзала. Система сочетает визуальную, тактильную информацию и шрифт Брайля, что должно облегчать самостоятельную ориентацию пассажиров с нарушением зрения.

В компании добавили, что повышение доступности железнодорожной инфраструктуры для маломобильных граждан остается одним из приоритетных направлений работы.

Ранее сообщалось, что более 80% вагонов ФПК уже оборудованы табличками со шрифтом Брайля.