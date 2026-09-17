РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля
РЖД: тактильная навигация появится на всех вокзалах РЖД
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
Все крупные железнодорожные вокзалы России уже оснащены табличками со шрифтом Брайля, а в дальнейшем тактильную навигацию планируют внедрить на всех вокзальных комплексах сети. Об этом сообщили РИА Новости в РЖД.
На вокзалах для пассажиров с нарушением зрения используются тактильно-контрастные указатели, мнемосхемы, пиктограммы и напольная навигация. Информация на табличках дублируется рельефно-точечным шрифтом.
Такие элементы размещают преимущественно у входов в помещения и в местах, где требуется определить назначение зоны или направление движения. Мнемосхемы позволяют получить представление о планировке вокзала и расположении основных объектов.
В РЖД отметили, что конкретная схема размещения навигации определяется с учетом архитектуры и планировки каждого вокзала. Система сочетает визуальную, тактильную информацию и шрифт Брайля, что должно облегчать самостоятельную ориентацию пассажиров с нарушением зрения.
В компании добавили, что повышение доступности железнодорожной инфраструктуры для маломобильных граждан остается одним из приоритетных направлений работы.
Ранее сообщалось, что более 80% вагонов ФПК уже оборудованы табличками со шрифтом Брайля.