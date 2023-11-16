В Московской области стартовал месячник безопасности на водных объектах

Инспекторы госинспекции по маломерным судам и другие ответственные лица проводят комплекс мероприятий для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водоемах в осенне-зимний период. Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми. С ними проводят уроки и беседы в учебных заведениях, а также непосредственно у прудов и рек.

Спасатели напоминают, что пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к беде, не следует опрометчиво выходить на лед.