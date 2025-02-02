В московском отеле произошло массовое отравление детей

В отеле «Поречье» в Москве минимум девять детей отравились едой, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, все они приехали в российскую столицу на танцевальный конкурс.

Отмечается, что всего в гостиницу, расположенной в Капотне, заселились 111 человек, большинство из которых дети. По предварительной информации, несовершеннолетние приехали из Ростова-на-Дону. В воскресенье, 2 февраля, танцевальные коллективы должны были представить свое выступление.

Как пишет SHOT, на место происшествия прибыли специалисты скорой помощи. Отмечается, что точной информации о том, как именно отравились дети, нет, однако известно, что накануне вечером в отель заказывали доставку еды.

Ранее стало известно, что полиция задержала владельца кафе в Перми, в котором отравились 32 человека. Речь идет о кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре. 24 клиентам, в том числе 11 детям, после употребления готовой продукции потребовалась госпитализация.