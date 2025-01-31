Полиция задержала владельца кафе в Перми, в котором отравились более 30 человек

В Перми задержали владельца кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Причиной для задержания стало массовое отравление посетителей заведения, в результате которого пострадали 32 человека, в том числе 13 детей. Из них 29 людям, включая 11 детей, потребовалась госпитализация.

Отмечается, что дело расследуется по двум статьям — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и совершение деяний, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Владелец кафе уже дал показания на допросе. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будут предъявлены официальные обвинения.

Ранее сообщалось, что в Перми десятки человек отравились продукцией из местной пекарни. Позже стало известно, что хозяйку этой пекарни задержали.