В московском Театре Луны во время представления «Щелкунчика» прорвало отопление

Из столичного Театра Луны эвакуировали 360 человек из-за прорыва трубы отопления.

Авария произошла примерно через 40 минут после начала постановки «Щелкунчика» от Имперского Русского балета.

По предварительным данным, на третьем этаже здания требы не выдержали морозы. Представление было остановлено, зрители и актеры организованно покинули здание, никто не пострадал.

В настоящее время коммунальщики занимаются ремонтом.