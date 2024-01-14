В Москве аферист попросил женщину покормить кота на 20 тысяч рублей

В столице мошенник попросил покормить кота влюбившуюся в него женщину и выманил у нее 20 тыс. рублей. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что жительница столицы познакомилась в Интернете с мужчиной в конце минувшего года. Когда они решили встретиться, то он внезапно сказал, что должен уехать на похороны отца в провинцию.

Добавляется, что он попросил в аэропорту взять ключи от квартиры и покормить кота.

Уточняется, что по пути в аэропорт он сообщил о том, что банковская карта заблокирована и попросил в долг 20 тыс. рублей, которые надо было перевести на карту какого-то друга. После перевода он заблокировал женщину везде.