В Москве араб избил жену из-за палки «Еврейской» колбасы со свининой

Неожиданный конфликт произошел в Москве между супругами, арабом и россиянкой. Муж увидел колбасу «Еврейская», которую купила его жена, и устроил скандал с побоями. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Семейная пара живет вместе уже 10 лет. Уроженец Саудовской Аравии увидел дома колбасу, на которой было написано «Еврейская». Он вчитался в ее состав, после чего ему показалось, что в качестве одного из ингредиентов использована свинина. После этого начался бурный скандал.

«Стал оскорблять жену и кричать. Супруга оттолкнула мужа, после чего он начал ее избивать», — указал микроблог.

Женщина сбежала в другую комнату, влезла на подоконник и стала угрожать выпрыгнуть из окна. Затем она позвонила в полицию и вызвала наряд. После приезда правоохранителей араб вытолкнул жену за дверь и закрылся в квартире вместе с детьми. Пострадавшая сняла побои и написала заявление. Самое неприятное для женщины было в том, что маленький сын встал на сторону отца. Он обвинил мать во всем происшествии.

Ранее сообщалось, что в московской больнице скончалась артистка из ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». За неделю до этого ее избили и изнасиловали, но она пыталась скрыть этот факт. Медики считают, что женщина умерла из-за осложнения после перелома ребер.