Блогера из Подмосковья приговорили к 3 годам лишения свободы условно за финансирование экстремистской деятельности

Суд в Подмосковье вынес приговор блогеру по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Так, был осужден житель региона в возрасте 25 лет. По данным ведомства, он подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств и в период с августа 2021 года по февраль 2022 года осуществил 7 безналичных переводов для обеспечения деятельности организации и общественного движения, которые запрещены в РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя Химкинской городской прокуратуры житель был осужден. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Отмечается, что подсудимым является блогер Никита Ефремов. Он внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

