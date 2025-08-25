В Москве девочки-подростки напали на сверстницу с электрошокером

В столице зафиксирован случай нападения на 16-летнюю школьницу. Как сообщил портал «MK», на нее напали три ее ровесницы. Происшествие случилось в субботу, 23 августа, неподалеку от станции метро Братиславская, в районе Марьино.

Девушка прогуливалась в одиночестве около торгового центра, когда к ней подошли три знакомые, их возраст варьируется от 14 до 17 лет. Они начали словесно оскорблять ее, высмеивая ее лишний вес и записывая происходящее на камеру мобильного телефона.

После словесной перепалки нападавшие окружили свою жертву и жестоко избили ее. У несовершеннолетних злоумышленниц имелся электрошокер, который они применили дважды, оставив на теле пострадавшей характерные ожоги.

В результате нападения девушка упала и повредила ногти на правой руке. Ей пришлось самостоятельно добираться домой, где ее родители вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование данного инцидента.

