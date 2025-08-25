Школьница стала сутенершей и вовлекла 13-летнюю подругу в проституцию

В Таиланде 16-летняя девушка стала фигуранткой дела о вовлечении несовершеннолетних школьниц в занятие проституцией. Об этом информировало издание Thaiger.

Поводом для расследования послужила обнаруженная полицией группа в социальной сети. В результате следственных действий выяснилось, что учащаяся старших классов выступала в роли сводницы, предлагая интимные услуги своих одноклассниц мужчинам старшего возраста.

Одна из пострадавших рассказала, что начала заниматься проституцией, когда ей было всего 13 лет. Она жила с бабушкой и ощущала потребность в финансовой поддержке. Под влиянием обещаний о высоких заработках от обвиняемой она согласилась на предложение.

За каждого клиента девочка получала 1500 бат (эквивалентно 3690 руб.), из которых 500 бат (1230 руб.) забирала себе сутенерша. Со временем ее комиссия увеличилась до тысячи бат (2460 руб.).

Как заявил полковник полиции Чусит Лорсаенг, причиной, по которой школьницы соглашались на условия сводницы, были тяжелые материальные обстоятельства. Он обратился к родителям с призывом быть более внимательными к своим детям. Лорсаенг добавил, что в настоящее время полиция ведет поиск клиентов школьниц, планируется привлечение их к ответственности.

