В Москве женщина умерла во время омолаживающих процедур

40-летняя Мария Б. обратилась в клинику Titania, расположенную на Рубцовской набережной в Москве, для прохождения омолаживающих процедур. Во время одной из манипуляций у нее возникла аллергическая реакция на используемый препарат, что привело к появлению сыпи и последовавшему эпилептическому приступу, сообщил SHOT.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые пытаются установить, что именно было введено пациентке.

В клинике проводились различные косметологические процедуры. По предварительным данным, женщина работала учителем.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы было найдено тело Владимира Фещенко, работника ФСБ.