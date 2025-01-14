В центре Москвы обнаружили тело сотрудника ФСБ Фещенко
Сотрудника ФСБ Фещенко нашли убитым в здании в центре Москвы
Фото: [Медиасток.рф]
В центре Москвы было найдено тело Владимира Фещенко, работника ФСБ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Предварительные данные указывают на то, что он стал жертвой убийства. Известно, что пострадавший состоял в рядах Федеральной службы безопасности.
Ранее сообщалось, что тело сотрудника городской администрации Владивостока Константина Клюева нашли в номере отеля в Таиланде спустя две недели. По данным, чиновник поехал отдыхать перед Новым годом. Предположительно, он умер спустя несколько часов, как приехал в отель.