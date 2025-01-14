В центре Москвы обнаружили тело сотрудника ФСБ Фещенко

В центре Москвы было найдено тело Владимира Фещенко, работника ФСБ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Предварительные данные указывают на то, что он стал жертвой убийства. Известно, что пострадавший состоял в рядах Федеральной службы безопасности.

Ранее сообщалось, что тело сотрудника городской администрации Владивостока Константина Клюева нашли в номере отеля в Таиланде спустя две недели. По данным, чиновник поехал отдыхать перед Новым годом. Предположительно, он умер спустя несколько часов, как приехал в отель.