В Москве два вооруженных грабителя в масках украли миллионы из отделения почты

Двое преступников в масках ворвались в отделение почты на юге Москвы на улице Медиков и, угрожая пистолетом, похитили деньги, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как передает телеканал РЕН ТВ, по предварительным данным, нападавшие — мужчина и женщина, скрылись с места преступления на такси. Из почтового отделения украдено порядка 5 млн руб. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Работу правоохранительных органов координирует прокуратура Москвы. Личности грабителей устанавливаются.

Злоумышленники, ограбившие почтовое отделение, могут столкнуться с серьезными уголовными статьями. В зависимости от деталей преступления, им могут вменить разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ) и хищение имущества (ст. 158 УК РФ).

