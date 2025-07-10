В Москве иномарка раздавила упавшего в обморок мужчину

На юго-западе Москвы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, мужчина потерял сознание прямо на пешеходном переходе, после чего был сбит проезжавшим автомобилем. Факт аварии подтвердили ОСН в столичном управлении ГИБДД.

Столкновение произошло на Ленинском проспекте возле дома 77. По информации Госавтоинспекции, мужчина шел по пешеходному переходу, но был сбит иномаркой Nissan. В результате пострадавший скончался.

Очевидцы, как передает Mash, сообщили, что в момент происшествия на улице стояла сильная жара: от нее пешеход упал в обморок прямо под колеса машины. Однако эти и другие подробности выясняют правоохранители, в том числе беседуют с водителем.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом.