Два ребенка погибли в автоаварии с двумя грузовиками в Волгоградской области
Два ребенка погибли в ДТП с двумя грузовиками под Волгоградом
Фото: [соцсети]
На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области 29 июня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двух грузовых транспортных средств. В результате аварии погибли двое детей, о чём сообщили в региональном управлении МВД.
Согласно информации, предоставленной организацией, в результате ДТП погибли двое детей: девочка десяти лет и мальчик восьми лет.
«Установлено, что дети перевозились в салоне без детских удерживающих устройств», — отметили в МВД.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится предварительная проверка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы.
Ранее сообщалось, что грузовик протаранил мост во Владимирской области и перекрыл движение по трассе М-7.