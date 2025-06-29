Два ребенка погибли в автоаварии с двумя грузовиками в Волгоградской области

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области 29 июня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двух грузовых транспортных средств. В результате аварии погибли двое детей, о чём сообщили в региональном управлении МВД.

Согласно информации, предоставленной организацией, в результате ДТП погибли двое детей: девочка десяти лет и мальчик восьми лет.

«Установлено, что дети перевозились в салоне без детских удерживающих устройств», — отметили в МВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится предварительная проверка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил мост во Владимирской области и перекрыл движение по трассе М-7.