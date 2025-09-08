В Москве мигрантка избила москвичку и заставила ее подчиниться

В столице зафиксирован случай жестокого насилия, где иностранная гражданка совершила акт надругательства над местной жительницей, используя бутылку из-под шампанского. Информация об этом инциденте появилась на сайте MK.RU.

Согласно данным издания, на улице Академика Королева 30-летняя жительница другого государства познакомилась во дворе жилого дома с 39-летней москвичкой по имени Анна (имя изменено), работавшей продавцом в магазине алкогольной продукции. Завязав знакомство, иностранка предложила Анне выпить вместе, и они отправились в квартиру сотрудницы магазина.

Во время распития спиртного хозяйка квартиры поделилась своими переживаниями о грядущем разводе с супругом. Причиной разлада стала 21-летняя соседка, рассказавшая мужу Анны о ее связи на стороне. Не желая мириться с предательством, Анна решила отомстить. Тогда новая знакомая предложила ей план мести.

Анна позвонила соседке, попросив вернуть одолженную книгу. Когда соседка пришла в квартиру, гостья из Азии неожиданно напала на нее, нанесла побои, а затем приказала раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского.

Опасаясь за свою жизнь, пострадавшая была вынуждена подчиниться угрозам нападавшей. Злоумышленница зафиксировала происходящее на камеру мобильного телефона, после чего жертву отпустили.

Девушка, вернувшись домой, немедленно обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера.

