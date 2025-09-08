Мигрантки оккупировали площадку в Екатеринбурге, не давая играть местным детям
На Урале дети пожаловались на мигранток, мешающих играть на детской площадке
Ребенок из Екатеринбурга жалуется на то, что приезжие захватили детскую площадку, лишая местных детей возможности играть. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
По словам ребенка, прибывшие из других стран женщины облюбовали одну из детских площадок, расположенную на улице Сортировочной.
«Гоняют с площадки туда-сюда, не дают играть, типа им мешают сидеть там», — цитирует ребенка канал.
Этот же ребенок сообщил каналу, что мигрантки недавно присвоили детский мяч и велели детям убираться восвояси.
«Нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти со своей детской площадки куда-то играть?» — возмущается маленький екатеринбуржец.
