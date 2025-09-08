Мигрантки оккупировали площадку в Екатеринбурге, не давая играть местным детям

Ребенок из Екатеринбурга жалуется на то, что приезжие захватили детскую площадку, лишая местных детей возможности играть. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По словам ребенка, прибывшие из других стран женщины облюбовали одну из детских площадок, расположенную на улице Сортировочной.

«Гоняют с площадки туда-сюда, не дают играть, типа им мешают сидеть там», — цитирует ребенка канал.

Этот же ребенок сообщил каналу, что мигрантки недавно присвоили детский мяч и велели детям убираться восвояси.

«Нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти со своей детской площадки куда-то играть?» — возмущается маленький екатеринбуржец.

